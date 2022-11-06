В Херсоне из-за теракта отключили свет и воду

Украинские диверсионно-разведывательные группы устроили теракт на ЛЭП. Более чем в десяти населенных пунктах, включая Херсон, отключили водо- и электроснабжение.

В Херсоне из-за теракта отключили свет и воду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Украинские диверсионно-разведывательные группы устроили теракт на ЛЭП. На магистрали «Берислав — Каховка» повредили три железобетонные опоры. Из-за этого более чем в десяти населенных пунктах, включая Херсон, отключили электроснабжение. Также в Херсоне отключили и водоснабжение.

В администрации региона сообщили, что специалисты устраняю повреждения, но ситуация усложняется обстрелами ВСУ гражданской инфраструктуры.