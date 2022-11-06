В центре Рязани за 120 миллионов продают помещение комплекса «Атлантик»

Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

В центре Рязани за 120 миллионов продают помещение комплекса «Атлантик». Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Речь идет о гостинице на улице Ленина.

В объявлении указано, что общая площадь гостиницы составляет более 2,3 тысяч квадратных метров, а продаваемый объект находится на земельном участке в 607 квадратных метров.

Гостиница соответствует двухзвездному классу комфортабельности и включает 30 номеров.