В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севостьянов.

Авария произошла в субботу, 5 ноября, около 23:00. На 64 километре трассы «Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли» столкнулись Volkswagen Caravelle, которым управлял 57-летний житель Благоварского района и грузовой «МАЗ», за рулем которого был 40-летний уроженец Пензенской области.

По предварительным данным, минивэн выехал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. В ДТП погибли четыре человека — пассажиры Volkswagen — два человека в возрасте 68 лет, женщина 65 лет и 50-летняя супруга водителя.

Сам водитель и еще четыре пассажира, в том числе шестилетний ребенок, с серьезными травмами доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).