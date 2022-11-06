ТАСС: в Киеве не будут проходить массовые новогодние гуляния

Мэр города Виталий Кличко заявил, что по случаю Нового года и Рождества массовых мероприятий не будет, но и отменять праздники не планируют.

В Киеве не будут проходить массовые новогодние гуляния. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

Он заявил, что по случаю Нового года и Рождества массовых мероприятий не будет, но и отменять праздники не планируют.

«Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас 100 процентов не будет», — сказал он в эфире телемарафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

Он также добавил, что киевские власти так и не решили, будут ли устанавливать в городе новогоднюю елку.