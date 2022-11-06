Стремоусов: ВСУ стягивают силы к Херсонской области

По его словам, в районе Давыдов Брод заметили колонну бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр.

ВСУ стягивают силы к Херсонской области. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Давыдов Брод заметили колонну бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Укронацисты подталкиваемые своими американскими хозяевами вынуждены идти на верную смерть. Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, „Козак-2“ 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области. Все эти потуги нацистов продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией», — написал Стремоусов.

Он также добавил, что в Херсоне эвакуация мирных граждан продолжается.