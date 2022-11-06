Рязанские коммунисты провели митинг в честь 105-летия Октябрьской революции

Митинг прошел в воскресенье, 6 ноября, в парке советско-польского братства по оружию. Его открыл первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров.

Рязанские коммунисты провели митинг в честь 105-летия Октябрьской революции. Об этом стало известно РЗН.инфо.

Митинг прошел в воскресенье, 6 ноября, в парке советско-польского братства по оружию. Его открыл первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров.

Также на митинге выступил депутат рязоблдумы Виктор Малюгин, который затронул проблему предприятий в стране.

«По пальцам можно пересчитать предприятия, которые удалось защитить, сохранить. Завод электронной аппаратуры закрыли, а он должен был производить микрочипы, так нужные для будущего» — сказал Малюгин.

Помимо этого, на митинге также обсудили современное образование. Например, было выступление с критикой учебника истории, где совсем не осталось имен Николая Гастелло и Зои Космодемьянской.