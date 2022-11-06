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Рязанка попросила закрыть рюмочную около школы № 17
Речь идет о заведении в доме № 9 по улице Чкалова

Рязанка попросила закрыть рюмочную около школы № 17. Об этом написали в Telegram-канале RZN_life в воскресенье, 6 ноября.

Речь идет о заведении в доме № 9 по улице Чкалова. Рязанка рассказала, что вход через школу осуществляется через две калитки, одна из которых находится рядом со входом в рюмочную.

«В данном месте уже с 7 утра собираются нетрезвые и неадекватные люди, что создает опасность для наших детей, идущих в школу. Работает это „местечко“ до позднего вечера. Школа учится в две смены, до 18.40. А сейчас очень рано темнеет. Не у всех родителей есть возможность встречать детей. Страшно за детей!», — говорится в посте.

Женщина попросила закрыть рюмочную, чтобы «избавить детей хотя бы от этой опасности».