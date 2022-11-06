Россиянам напомнили, на какие выплаты влияют банковские вклады. Об этом
Эксперт пояснила, что вклады учитываются только при назначении отдельных мер соцподдержки, но на большинство выплат не влияют.
По словам Ивановой-Швец, выплаты пенсионерам, больничные, выплаты по рождению ребенка, выплаты, связанные со статусом инвалида или ветерана, и ряд других не зависят от собственных накоплений россиян, так как связаны с определенной жизненной ситуацией.
Иванова-Швец подчеркнула, что вклады влияют только на выплаты, которые назначаются в связи с тем, что доход семьи ниже прожиточного минимума — это выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Эксперт уточнила, что при их назначении проводится оценка нуждаемости, в том числе и доход от банковских вкладов.