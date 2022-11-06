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Россиянам напомнили, на какие выплаты влияют банковские вклады
Эксперт пояснила, что вклады учитываются только при назначении отдельных мер соцподдержки, но на большинство выплат не влияют.

Россиянам напомнили, на какие выплаты влияют банковские вклады. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры ТПП России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт пояснила, что вклады учитываются только при назначении отдельных мер соцподдержки, но на большинство выплат не влияют.

По словам Ивановой-Швец, выплаты пенсионерам, больничные, выплаты по рождению ребенка, выплаты, связанные со статусом инвалида или ветерана, и ряд других не зависят от собственных накоплений россиян, так как связаны с определенной жизненной ситуацией.

Иванова-Швец подчеркнула, что вклады влияют только на выплаты, которые назначаются в связи с тем, что доход семьи ниже прожиточного минимума — это выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Эксперт уточнила, что при их назначении проводится оценка нуждаемости, в том числе и доход от банковских вкладов.