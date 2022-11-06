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На востоке Москвы нашли тела двух бездомных
Мужчины погибли при странных обстоятельствах.

На востоке Москвы нашли тела двух бездомных. Об этом пишет «МК».

Тела мужчин нашли утром в субботу, 5 ноября, в выселенном доме в 1-м Электрозаводском переулке.

Экспертиза установила, что 43-летний мужчина упал с четвертого этажа, а второй 48-летний погибший умер от побоев. Также выяснилось, что он был неоднократно судим.

Оба погибших были уроженцами Ростовской области.

Уточняется, что их смерть наступила с интервалом в 13-14 часов. Точные причины смерти неизвестны.