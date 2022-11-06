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«Коммерсантъ»: Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей
Чиновники Киева получат уведомление о критической ситуации за 12 часов до выхода системы энергоснабжения из строя. Если это произойдет, то администрация проинформирует людей и попросит их покинуть город, сообщил господин Ткачук. Вместе с тем он оценил ситуацию в столице как управляемую.

Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что экстренная эвакуация около трех миллионов людей может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии. Информацию также подтвердил директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук. По его словам, «если Россия продолжит такие атаки», то город может «потерять всю систему электроснабжения». В этом случае киевские власти получат уведомление о критической ситуации, после чего они должны проинформировать народ и попросить их покинуть город.

Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без света, воды и отопления. Сейчас электричества нет в 450 тысячах квартир.