«Коммерсантъ»: Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей

Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей. Об этом в воскресенье, 6 ноября,
Сообщается, что экстренная эвакуация около трех миллионов людей может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии. Информацию также подтвердил директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук. По его словам, «если Россия продолжит такие атаки», то город может «потерять всю систему электроснабжения». В этом случае киевские власти получат уведомление о критической ситуации, после чего они должны проинформировать народ и попросить их покинуть город.
Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может остаться без света, воды и отопления. Сейчас электричества нет в 450 тысячах квартир.