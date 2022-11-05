Жителя Рыбного осудят за убийство любовника своей жены

Инцидент произошел в августе 2022 года. Расследование уголовного дела завершено.

Жителя Рыбного осудят за убийство любовника своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

1 августа 33-летний мужчина ударил в шею ножом любовника своей жены. От полученных ран пострадавший умер на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого. Материалы дела направили в суд.