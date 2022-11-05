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В тульском минздраве рассказали о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП с автобусом из Рязани
По информации минздрава региона, состояние шести из семи госпитализированных оценивается как тяжелое, остальных пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В тульском минздраве рассказали о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП с автобусом из Рязани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что шесть из семи госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, остальным пострадавшим оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

ДТП произошло в пятницу, 4 ноября, в Тульской области. На трассе М4 «Дон» опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. По данным прокуратуры, перед этим он столкнулся с автопоездом.

Всего в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя, пострадали 19 человек.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.