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В Рыбном заметили дикую норку
По словам местной жительницы, у берега реки Вожа живет семейство норок.

Жительница Рыбного засняла на видео дикую норку. Об этом пишет ИД «Пресса».

Женщина заметила животное в пятницу, 4 ноября, на берегу реки Вожи.

По словам местной жительницы, у берега реки живет семейство норок, но ей никогда не удавалось их сфотографировать.

«Они шустрые животные и при любой опасности прячутся. Но в этот раз повезло, у меня была с собой камера и мой пес Блэк смог загнать зверька на упавшее в воду дерево», — рассказала автор ролика.