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В Госдуме оценили последствия от введения четырехдневной рабочей недели

Россию могут ждать безработица и рост цен в случае введения четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов, слова которого опубликованы в Telegram-канале Ura.ru.

Нилов отметил, что при введении четырехдневной рабочей недели могут возникнуть повышение цен, инфляция, безработица, закрытие организаций.

«Это делать нельзя. Если не перекладывать на плечи работодателей, это потеря доходов граждан», — заявил депутат.

Он назвал переход к четырехдневной рабочей неделе опасным.

Напомним, ранее Нилов сообщал, что переход к четырехдневной рабочей неделе — это «вопрос недалекого будущего».