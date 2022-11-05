Устроивший пожар в костромском кафе признал вину
Возбуждены уголовные дела.
Мужчина, выстреливший из ракеты в клубе «Полигон» в Костроме, признал вину. Об этом передает ТАСС.
«Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — рассказал собеседник агентства.
Пожар в клубе произошел в ночь на субботу, 5 ноября. По последним данным, при пожаре погибли 13 человек, еще девять пострадали.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что пожар возник из-за того, что подозреваемый выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы.