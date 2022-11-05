Устроивший пожар в костромском кафе признал вину

Возбуждены уголовные дела.

Мужчина, выстреливший из ракеты в клубе «Полигон» в Костроме, признал вину. Об этом передает ТАСС.

«Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — рассказал собеседник агентства.

Пожар в клубе произошел в ночь на субботу, 5 ноября. По последним данным, при пожаре погибли 13 человек, еще девять пострадали.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что пожар возник из-за того, что подозреваемый выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы.