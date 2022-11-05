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Трое пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом из Рязани находятся в реанимации
Всего в аварии пострадали 19 человек.

После ДТП в Тульской области, в которое попал экскурсионный автобус из Рязани, находятся в реанимации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На данный момент в больницах находятся шесть наших земляков, из них трое — в реанимации с тяжелыми сочетанными травмами, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

По его словам, два человека находятся в отделении травматологии в стабильном состоянии, и один ребенок — в детском отделении находится под наблюдением врачей.

Автобус попал в ДТП вечером 4 ноября на 255-м км автодороги М-4 «Дон» у деревни Кузовка Богородицкого района. Пострадали 19 человек. После произошедшего возбудили два уголовных дела.