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Россиян предупредили о способах обмана в магазинах
Эксперт рассказал о распространенных способах обмана покупателей в магазинах, а также о способах решения ситуации.

Россиян предупредили о способах обмана в магазинах. Эксперт рассказал газете «Известия» как продавцы в магазинах обманывают покупателей.

Юрист и председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, что из-за отсутствия должного контроля за сотрудниками, при продаже товаров могут совершаться ошибки и махинации.

Самый распространенный способ обмана — различие между стоимостью на ценнике и итоговой суммой в чеке. В этом случае продавцы могут пробить более дорогой товар или товар с большим весом. Товар могут намеренно пробить дважды или добавить в чек лишнюю позицию, которую человек фактически не покупал.

Также продавцы могут не учесть в чеке скидку на товар. Эксперты поясняют, что не всегда в таких действиях есть умысле, кассир может просто ошибиться.

Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Владимир Винницкий напомнил, что деньги и чек нужно проверять не отходя от кассы. Если на чеке обнаружились несоответствия — обращаться к администратору. В случае разногласий с администратором необходимо подать письменную претензию с подробным изложением сути нарушения. Нужно предоставить как можно больше доказательств нарушения — фото ценника, копия чека, запись разговора с администратором, кассиром.

Юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин рассказал, что в случае, если в магазине не отреагировали на претензию, покупатель может вызвать сотрудников полиции, чтобы сообщить о правонарушении. Также от продавца нужно требовать возврата денег. Если продавец откажется, необходимо обратиться в Роспотребнадзор или суд.