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Появились кадры начала пожара в кафе «Полигон» в Костроме
На кадрах слышны крики людей, которые пытаются выбраться из горящего здания

В сети появилось видео, предположительно, начала пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек.

На кадрах слышны крики людей, которые пытаются выбраться из горящего здания. Часть потолка начала гореть и рушиться прямо на глаза у посетителей.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу, 5 ноября. Задержан возможный виновник возгорания.