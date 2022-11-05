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На юго-востоке Москвы в квартире нашли тело мужчины
В полицию сообщили соседи, которые услышали плач детей.

На юго-востоке Москвы в квартире нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 4 ноября.

Труп 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти нашли на кухне в квартире на улице Шоссейная. Также в помещении были двое малолетних детей и их мать. Полицию вызвали соседи, которые услышали плач детей.

Уточняется, что у 31-летней женщины всего четверо несовершеннолетних детей 13 и 11 лет, а также двое детей в возрасте одного года.

В квартире жилого дома на ул. Шоссейная обнаружены двое малолетних детей. С детьми находилась мать. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 г. р.

В полицию сообщили соседи, которые услышали плач детей.

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств произошедшего.