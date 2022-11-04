Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Он также напомнил, что на территории страны уже действуют ограничения для российских артистов.
Президент Украины Владимир Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность в стране. Об этом в пятницу, 4 ноября,
Таким образом украинский лидер поддержал соответствующую петицию.
«Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорится в ответе Зеленского на петицию, размещенную на его сайте.
Он также напомнил, что на территории страны уже действуют ограничения для российских артистов.