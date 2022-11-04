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Вильфанд пообещал потепление после праздников
На следующей неделе температура повысится на два-три градуса.

После праздников в столичном регионе ожидается потепление. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что в течение трех дней, 4-6 ноября, в Москве и центре европейской России ожидается высокое давление. Существенные осадки не ожидаются.

«Погода будет вполне однородная по температурному режиму: ночью 0, -5 градусов, днем 0,+5 градусов. Это прохладно, но такая погода соответствуют усредненным данным за последние 30 лет», — сказал Вильфанд.

Он заявил, что на следующей неделе температура повысится на два-три градуса.

«Ночные температуры будут около 0, а дневные — около +5… +6 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, это связано с тем, что после прохождения гребня высокого давления переместятся западных, юго-западных воздушных масс.