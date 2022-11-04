В Рыбновском районе загорелась мусорная свалка

Об этом сообщил депутат облдумы Вадим Польевтов.

В Рыбновском районе загорелась мусорная свалка. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов.

Речь идет о свалке рядом с деревней Зеленино. Депутат вызвал пожарных, которые приехали в течение десяти минут и потушили возгорание.

Польевтов добавил, что на его глазах разгружалась фура-сцепка с мусором из другого региона, еще четыре стояли в ожидании. Он также заявил, что обратился в генеральную прокуратуру и Росприроднадзор подключиться к решению проблемы.

Напомним, в мае 2022 года жители деревни Зеленино неоднократно сообщали о возгораниях на свалке.