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В Рыбновском районе загорелась мусорная свалка
Об этом сообщил депутат облдумы Вадим Польевтов.

В Рыбновском районе загорелась мусорная свалка. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов.

Речь идет о свалке рядом с деревней Зеленино. Депутат вызвал пожарных, которые приехали в течение десяти минут и потушили возгорание.

Польевтов добавил, что на его глазах разгружалась фура-сцепка с мусором из другого региона, еще четыре стояли в ожидании. Он также заявил, что обратился в генеральную прокуратуру и Росприроднадзор подключиться к решению проблемы.

Напомним, в мае 2022 года жители деревни Зеленино неоднократно сообщали о возгораниях на свалке.