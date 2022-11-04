В Рязани подралась группа мужчин

В Рязани подралась группа мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Около 22:10 в полицию поступило сообщение о том, что около дома № 4 по 1-му Совхозному проезду произошел конфликт между двумя молодыми людьми и двумя мужчинами, которые были ранее знакомы. Во время конфликта мужчины получили травмы.

На место выехала полиция. Участников конфликта установили, ими оказались местные жители.

Отмечается, что драка произошла «на фоне личных неприязненных отношений».

Двух мужчин доставили в полицию. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.