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В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным
Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет президент России.

Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет президент России.

По словам депутата, украинский лидер струсил.

«За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю», — прокомментировал Шеремет.

Политик заявил, что Зеленский боится встречи с Путиным.

«Зеленскому нечего сказать, кроме как начать оправдывается за то, что разбазарил свою страну и отдал украинский народ на заклание в угоду западных геополитических интересов», — сообщил Шеремет.

Он также добавил, что нет необходимости участия Зеленского в саммите G20, поскольку там будут «настоящие хозяева Украины» — власти США и Великобритании.