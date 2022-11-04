В ДТП в Касимовском районе пострадала водитель

В ДТП в Касимовском районе пострадала женщина, которая была за рулем легкового автомобиля. Об этом пишет ИД «Пресса».

3 ноября на дороге Касимов — Новая Деревня — Елатьма столкнулись микроавтобус и легковушка. Очевидцы сообщили, что женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, пошла на обгон, но не рассчитала дистанцию.

Машина столкнулась со встречным микроавтобусом. После столкновения обе машины перевернулись.

В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем легковушки. Обстоятельства аварии уточняются.