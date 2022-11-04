Третий комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Речь идет о документе под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Эту резолюцию принимают ежегодно.

Третий комитет генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили РИА Новости.

Речь идет о документе под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Эту резолюцию принимают ежегодно.

В этом году 106 стран проголосовали за принятие проекта, 15 — воздержались, еще 51 страна проголосовала против.

Окончательное голосование пройдет в декабре.

Этот документ рекомендует странам принимать надлежащие меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».