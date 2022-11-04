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Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных поездов
Изменения будут действовать с 9 по 11 ноября. На перегоне «Дивово-Рыбное» будут проводиться ремонтно-путевые работы.

В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом в пятницу, 4 ноября, предупредила пресс-служба РЖД.

Изменения будут действовать с 9 по 11 ноября. На перегоне «Дивово-Рыбное» будут проводиться ремонтно-путевые работы. Технологические «окна» назначены с 7.10 до 11.10.

В указанные дни у электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва-Казанская, изменится время отправления и прибытия. Два пригородных поезда № 6005 Рязань-1 — Дивово (отправлением в 07:00) и № 6012 Дивово — Рязань-1 (в 08:16) временно выведут из графика.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свои поездки.