Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тысяч человек

«В России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи», — сказал Путин.

Президент Владимир Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тысяч человек. Об этом передает РИА Новости.

«В России мобилизовано 318 тысяч человек», — сказал Путин.

Президент объяснил, что число не сокращается из-за новых добровольцев.

«Почему 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — сказал глава государства.

Путин добавил, что 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные занимаются подготовкой. Президент отметил, что государство делает все, чтобы поддержать семьи мобилизованных.