Путин: украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу

Об этом он рассказал в ходе общения с волонтерами.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на разницу между украинцами в России и Европе. Его слова в пятницу, 4 ноября, привели РИА Новости.

По его словам, украинцы в Европе постоянно требуют скидки, а в России — просятся на работу.

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сказал он.