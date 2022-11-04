Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Россиянам разрешили проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Соответствующий указ в пятницу, 4 ноября, подписал президент Владимир Путин. Его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.