Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет приравнять добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, россияне, которые несут службу в качестве добровольцев, получают статус военнослужащих. Он позволит гражданам, которые состоят в добровольческих формированиях, получать льготы как у контрактников: получать денежное довольствие, страхование за счет федерального бюджета, бесплатный проезд на электричках, самолетах и автобусах, пенсию по инвалидности.

Помимо этого, на членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. В случае гибели родственникам выплатят единовременное пособие в три миллиона рублей, а также родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.