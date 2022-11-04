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Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью

Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нему, призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключения составят некоторые статьи УК РФ.

Согласно им, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, теракте, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Под закон также не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.