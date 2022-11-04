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Постановка рязанского театра кукол вошла в лонг-лист премии «Золотая маска»

Постановка рязанского театра кукол «Синяя борода» вошла в лонг-лист премии «Золотая маска». Об этом сообщили в театре.

Экспертный совет премии назвал «Синюю бороду» в числе самых заметных спектаклей сезона 2020-2021. В основе спектакля — французская народная сказка.

«Миф превращается в пластическую фантазию „по мотивам“, где хорошо знакомая каждому с детства история не больше, чем исходная точка. Путешествие предстоит как главным героям, так и публике. В дороге „путешественников“ сопровождает живая музыка», — рассказали о спектакле создатели.

Режиссер постановки — Анна Коонен, художник — Александра Громова, пластический режиссер — Павел Фролов, музыкальный руководитель — Артем Тульчинский, художник по свету — Юрий Лебедев. В спектакле исполнили роли Маргарита Диннер, Дарья Ефремова, Екатерина Кудряшова, Анна Герасимова, Светлана Гусева, Василий Уточкин, Юрий Матвейцев, Алексей Астахов, Евгений Солушев, Максим Акулин.

Отметим, спектакли-номинанты премии станут участниками фестиваля «Золотая Маска» 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.

Возрастное ограничение спектакля 16+