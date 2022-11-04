Медведев рассказал, за что сражается Россия на Украине

В сообщении он заявил, что России не нужны чужие территории.

Россия защищает своих людей, землю, тысячелетнюю историю. Об этом в День народного единства, 4 ноября, написал в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В сообщении он заявил, что России не нужны чужие территории.

«Есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев.

По его словам, против России сражается «часть умирающего мира».

«У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль», — прокомментировал Медведев.

Он отметил, что Россия стала сильнее после того, как от нее отказались «испугавшиеся партнеры». По его словам, этого «пробуждения» ждали другие страны.

«Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно», — выразил мнение Медведев.

Он заявил также, что у России есть возможность «отправить всех врагов в геенну огненную», но отметил, что это не является задачей страны.

«Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь. А наше оружие — Правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами!» — заключил Медведев и поздравил россиян с Днем народного единства.