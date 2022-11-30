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Волонтеры РГАТУ рассказали школьникам о важности помощи бездомным животным

Волонтеры РГАТУ рассказали школьникам о важности помощи бездомным животным. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

29 ноября студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования РГАТУ имени Костычева приняли участие в интерактивном фестивале-презентации волонтерского движения «Откроем сердце для добра». Организатором мероприятия выступила ОГБОУ «Школа-интернат № 26».

Фестиваль проходил в рамках Дня волонтера. Рязанский агротехнологический университет представляли участники студенческого волонтерского ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность». В рамках квеста они рассказали школьникам о важности помощи бездомным животным, провели интерактивную викторину на тему «Знаешь ли ты животных?» и поведали свои истории спасенных ими животных.

Волонтеры отряда «Преданность» оказывают помощь «Лучшим друзьям» и «Городской службе по контролю за безнадзорными животными» круглый год: проводят акции по сбору корма, подстилок и вещей для бездомных животных, организуют выставки и лекции для школьников о проблемах бездомных животных, субботники по уборке, расчистке и благоустройству территорий питомников, принимают участие в ветеринарно-санитарных мероприятиях, лечении, выгуле, социализации собак и многое другое.