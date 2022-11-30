В Спасском районе рязанец на «Киа Рио» насмерть сбил 87-летнюю женщину

В Спасском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 29 ноября, примерно в 17:00 в Спасском районе в деревне Выселки. Там 39-летний рязанец на Kia Rio сбил двигавшуюся в попутном направлении по проезжей части дороги 87-летнюю местную жительницу.

Женщина скончалась до приезда скорой.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.