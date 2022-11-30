В Рязанской области простились с рядовым Виктором Тищенко, погибшим на Украине

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В Рязанской области простились с рядовым Виктором Тищенко, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Виктор Тищенко был военнослужащим воинской части 93243. Его похоронили в Рыбновском районе.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.