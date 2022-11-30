В Рязанской области ищут 83-летнюю пенсионерку из Москвы

Пенсионерка пропала 24 ноября 2022 года.

В Рязанской области ищут 83-летнюю Галину Зайцеву из Москвы. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Рязанской области».

Пенсионерка пропала 24 ноября 2022 года. В этот день она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Одежда: коричнево-бордовая куртка, сиреневая кофта, светло-коричневые брюки, черные сапоги, бело-бежевая шапка.

Особые приметы: носит очки.

С собой у женщины была бежево-белая хозяйственная сумка.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.