В Рязанской области ищут 83-летнюю пенсионерку из Москвы
Пенсионерка пропала 24 ноября 2022 года.
В Рязанской области ищут 83-летнюю Галину Зайцеву из Москвы. Об этом
Пенсионерка пропала 24 ноября 2022 года. В этот день она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза.
Одежда: коричнево-бордовая куртка, сиреневая кофта, светло-коричневые брюки, черные сапоги, бело-бежевая шапка.
Особые приметы: носит очки.
С собой у женщины была бежево-белая хозяйственная сумка.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.