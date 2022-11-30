В Рязани женщина украла у знакомых смартфоны

Женщина призналась, что некоторое время назад стала употреблять наркотики синтетического происхождения и остро нуждалась в деньгах.

В Рязани женщина украла у знакомых смартфоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились рязанки 38 и 27 лет. Они заявили, что случайная знакомая украла у них смартфоны. Выяснилось, что женщины живут в одном доме на улице Тимакова и часто общаются. Вечером соседки встретились в квартире старшей из них и познакомились в интернете, а затем пригласили молодую женщину. Приятельницы выпивали, встреча затянулась допоздна. Хозяйка квартиры и ее подруга утром проснулись и заметили, что новая знакомая, а также два телефона пропали.

Женщины сообщили полиции приметы злоумышленницы и имя, которым она представилась. Они также вспомнили, что гостья рассказала, что моет машины ради заработка.

Полицейские предположили, что подозреваемая работает на автомойке. Они установили, что на одной из автомоек работает похожая по описанию женщина. Сотрудники дождались, когда она придет на смену и доставили в отдел.

Задержанной оказалась 29-летняя жительница Рязани, ранее судимая за угон. Она призналась, что некоторое время назад стала употреблять наркотики синтетического происхождения и нуждалась в деньгах. Она знакомилась со случайными людьми, чтобы украсть что-то ценное и затем продать. Вечером, когда заявительницы уснули, гостья забрала их мобильные телефоны и скрылась.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».