В Рязани задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске

Мужчина не являлся в отдел полиции, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

В Рязани задержали 28-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину ранее сотрудники полиции уличили в использовании поддельных документов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Мужчина не являлся в отдел полиции, из-за чего его объявили в федеральный розыск.