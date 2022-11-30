В Рязани погибли двое людей после столкновения «Ниссана» с опорой ЛЭП
В Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась примерно в 03:45 на 185-м километре автодороги М5 Урал в Рязани. Там 34-летний рязанец на автомобиле Nissan X-Trail не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
Водитель и его 33-летний пассажир скончались на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.