В Рязани погибли двое людей после столкновения «Ниссана» с опорой ЛЭП

В Рязани произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась примерно в 03:45 на 185-м километре автодороги М5 Урал в Рязани. Там 34-летний рязанец на автомобиле Nissan X-Trail не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Водитель и его 33-летний пассажир скончались на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.