В Рязани начали раздавать новогодние подарки детям, один из родителей которых погиб в СВО

Всего администрация закупила 1531 новогодний подарок.

В Рязани начали раздавать новогодние подарки детям граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба мэрии.

Подарки предназначены для детей от двух до 14 лет из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети военнослужащих, один из родителей которых погиб в ходе СВО.

Всего администрация закупила 1531 новогодний подарок в рамках программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».