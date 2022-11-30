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В Госдуме оценили заявления Киева о возвращении Крыма
Ранее представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила украинским СМИ, что Киев планирует полностью выдворить граждан России из Крыма после установления контроля над полуостровом.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова представителя Владимира Зеленского про возвращение Крыма. Об этом передает РИА Новости.

Ранее представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила украинским СМИ, что Киев планирует полностью выдворить граждан России из Крыма после установления контроля над полуостровом.

Чепа назвал это высказывание «обычным политическим заявлением» для избирателей.

«Все понимают, что за ними ничего не стоит», — заявил политик.