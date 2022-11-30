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Скончался начальник рязанского отдела тушения лесных пожаров «Пожлеса» Роман Челюскин

Скончался начальник отдела тушения лесных пожаров «Пожлеса» Роман Челюскин. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал, что познакомился с Челюскиным во время августовских пожаров.

«Роман Олегович посвятил любимой работе 20 лет, настоящий профессионал. Все говорил прямо в глаза и никогда не жаловался. Пример самоотдачи и мужества во время тушения пожаров. И одновременно позитивный и любящий жизнь человек», — отметил Малков.

Он также сообщил, что в сентябре Челюскин отметил 50-летний юбилей. У него остались дочь и внучка.

«Это тяжелая и безвременная утрата для нас всех. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — добавил губернатор.