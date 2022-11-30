Шойгу заявил, что инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

К боевой учебе новых воинских формирований привлекли около трех тысяч инструкторов.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации за два месяца инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев. Об этом передает РИА Новости .

Шойгу заявил, что к боевой учебе новых воинских формирований привлекли около трех тысяч инструкторов, более ста полигонов задействовали на территории России и Беларуси.

Министр отметил, что в учебных центрах подготовили около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.