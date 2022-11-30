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Рязанский ЦПКиО начали украшать гирляндами и игрушками

Дирекция благоустройства продолжает работы по уборке и украшению города к новогодним праздникам. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, на улицах Новоселов, Юбилейной, Птицеводов, Западной, Татарской, 1-й Железнодорожной, Зубковой, Тимуровцев, Лермонтова, д. 3, Касимовском шоссе проходе к школе № 36, склон на улице 1-е Бутырки, Сенной, Нижне-Трубежной, склон у больницы № 4, Центральном парке культуры и отдыха тротуары и дорожки обработали от наледи.

На улицах Тимакова у горбольницы № 11, Тимакова у дома 3, сквере имени Александрова, зеленой зоне на Касимовском шоссе, Нижне-Трубежной обработали лестницы, а на улице Ленинского Комсомола бригады мехуборки чистили проезжую часть и вывозили снег.

Кроме того, на улицах Циолковского, Горького, Колхозной, Почтовой, Первомайском проспекте, Костычева, площади Новаторов, Театральной площади, скверах имени Уткина, имени Александрова, «Вишневый сад», имени Скобелева, у вокзала «Рязань-2», площади Победы, Лыбедском бульваре, Верхнем городском парке, Аллее олимпийской славы, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, сквере «Детский мир» убрали случайный мусор. На улицах Некрасова, Дзержинского, Октябрьской. Дикорастущую поросль спилили в Аллее олимпийской славы обрезали деревья, а в поселке Соколовка на улице Связи вывезли ветки.

В сквере Белых журавлей установили новогоднюю ель, в Центральном парке культуры и отдыха начали украшать гирляндами и игрушками.