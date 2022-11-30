Рязанские полицейские задержали мужчину, укравшего старинную икону у соседа

В Ухоловском районе задержали мужчину, укравшего старинную икону у соседа. Подробности в среду, 30 ноября, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель села Покровское и сообщил, что у него из дома пропала старинная икона. Позже оперативники выяснили, что в пропаже он подозревает 45-летнего жителя села. Накануне пропажи иконы он, его супруга и гость участвовали в застолье, которое затянулось до поздна. Когда утром хозяева жилища встали, гостя в комнате не было и иконы тоже. Сам потерпевший навестил приятеля и попросил вернуть икону, если он ее взял. Односельчанин утверждал свою непричастность к краже.

Позже к подозреваемому пришли сами полицейские. Они выяснили, что мужчина несколько раз выезжал в райцентр, а там у знакомых наводил справки о возможной цене старинной иконы. Во время обыска дома икону нашли в шкафу. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.