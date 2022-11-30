Рязанцы пожаловались на химический запах в нескольких районах города

По словам горожан, неприятный запах можно почувствовать на Московском и в районе микрорайона Южный.

В среду, 30 ноября, рязанцы массово пожаловались на химический запах в нескольких районах города. Об этом они написали на странице Павла Малкова «ВКонтакте».

По словам горожан, неприятный запах можно почувствовать на Московском и в районе микрорайона Южный.

«На Московском ужасный, стойкий химический запах. Открыть окно просто невозможно. Сколько можно закрывать глаза на данную проблему? Это уже просто невыносимо», — возмутилась рязанка.

Также пользователи социальной сети сообщили о слабом химическом запахе на площади Театральной. В министерстве природопользования отреагировали на возмущения рязанцев.

«Завтра, 1 декабря, экологическая лаборатория нашего ведомства приедет на Московское шоссе для отбора и анализа проб воздуха. Поставили в план. Сегодня экологические лаборатории работают по другим адресам», — заявили в ведомстве.

Однако жители города остались недовольны ответом. По их словам, лаборатория приедет слишком поздно и проверка воздуха не будет иметь смысла.