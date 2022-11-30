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Рязанцам стала доступна экспресс-доставка продуктов из «Пятерочки»
Сеть «Пятерочка» расширила список регионов присутствия — теперь экспресс-доставка стала доступна и для жителей Рязани. Сервис работает на территории всего города, независимо от района.

Сеть «Пятерочка» расширила список регионов присутствия — теперь экспресс-доставка стала доступна и для жителей Рязани. Сервис работает на территории всего города, независимо от района.

Чтобы сделать заказ, нужно скачать мобильное приложение «Пятерочка Доставка», выбрать товары и сделать заказ с 9 до 22 часов. Заказ соберут и бережно упакуют сотрудники ближайшего магазина «Пятерочка» в Рязани.

Пользоваться экспресс-доставкой не только удобно, но и выгодно: стоимость продуктов в сервисе не отличается от стоимости товара в магазинах сети. Так же, как и в офлайн-магазинах «Пятерочка», в сервисе экспресс-доставки действуют скидки на ряд продуктов, их список постоянно обновляется. Доставка стоит всего 99 рублей, курьеры сервиса привезут заказ максимум через 45 минут прямо до квартиры. Через приложение можно купить все необходимое даже для большого праздника — максимальный вес заказа составляет 30 кг. Оплатить заказ можно только в приложении — это просто и безопасно, ведь не нужно держать под рукой наличные и рассчитываться с курьером лично.

«Все больше россиян сегодня делают выбор в пользу экспресс-доставки, именно поэтому мы запускаем приложение в новых городах страны — теперь оно доступно и в Рязани. Пользоваться приложением максимально просто: вам нужна лишь банковская карта. Выберите необходимые продукты и товары в сервисе — и меньше чем через час курьер доставит заказ к вашей двери. Так вы сэкономите время и силы, ведь не придется идти в магазин, а сотрудники ближайшего магазина сети выберут для вас самое лучшее и свежее. Уверены, что многие наши клиенты из Рязани станут постоянными пользователями нового удобного приложения», — рассказала руководитель управления электронном торговли территория «Центр» торговой сети «Пятерочка» Лилия Сидорова.