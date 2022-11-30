Рязанца Ивана Лебедева назначили на должность замминистра сельского хозяйства

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рязанца Ивана Лебедева назначили на должность замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Лебедев занимал должность статс-секретаря — замглавы Минсельхоза. Теперь на его старую должность назначили Максима Увайдова.

Известно, что Иван Лебедев окончил РГУ имени Есенина и академию ФСИН. Работал в региональном УФСБ, администрации Рязани, бизнес-структурах. С 2016 по 2017 годы Лебедев уже работал замглавы Минсельхоза, но позже его назначили статс-секретарем — замминистра ведомства.